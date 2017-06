Zuzenekoak sailaren seigarren atala eskaini du Burdinola irratsaioak

Oraingo honetan, Norvegiako Dimmu Borgir taldearen "Forces Of The Northern Night" zuzeneko diskoa izan dute protagonista. Horrez gain, Amorphis, Arch Enemy, Avulsed, Between The Buried And Me, Metal Church, Luca Turilli's Rhapsody eta Stratovarius banden zuzeneko abestiak eskaini dituzte. Metal kontzertu batean bezala sentitu!