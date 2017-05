Fantastikoa, indarra hartzen ari den generoa?

Kultur proposamenen tartean genero fantastikoari begira jarri gara gaur. Batetik, Bilbon amaitu berri den FANT zinema fantastikoaren jaialdiko zuzendari Justo Ezenarrorekin balorazioa egin dugu eta bestetik, literaturako best-seller fantastiko bat ekarri digu Anartz Bilbaok: John Ajvide Lind Qvist-en "Let me in".