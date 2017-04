Kontrastearekin jolastu du Burdinola heavy metal irratsaioak

Nazioarteko nobedadeen artean, Kaliforniako Warbringer taldearen "Woe To The Vanquised" diskoa izan dute protagonista. Horrekin batera, Memoriam, King Of Asgard, Svart Crown eta Panikk banden berriena eskaini dute. Herriko Burdina atalean, berriz, Nafarroako Xtasy taldearen "Second Chance" diskoa nabarmendu dute, The Wizards, Traccion eta Kohatu banden musikarekin batera.