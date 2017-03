23:00etan: rap eta reggae bertsio bereziak Revolutionary Grooves saioan

Revolutionary Grooves saioan, hiphop-reggae eta bertsio bereziak izango dira nagusi, artista eta talde hauekin batera: Boozoo Bajou, Mets Joe Dukie & U Brown, Scissors Sisters, The Next Men, Demolition Man, Mahlon Stewart, Zege Sun, The Pharcyde, Samurai Meets, King Dubby Bob Marley and The Wailers, Africa Unite, Mad Professor, Rebel Mc and Spikey-t …taldeen kantak izanen dira.