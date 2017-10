23:00etan: Kataluniako taldeak entzungai, Reggae Fever saioan

Denboraldi berriko bigarren atala hemen da! Kataluniako egoera ikusita, bertako taldeak entzutea pentsatu dugu aste honetan. Sowetoren "Turn the Music Again" LP berria entzuten hasiko dugu saioa. Ondoren etorriko dira Sybarites, The Cabrians, Thorpedians eta The Kinky Coo Coo's. Ez da faltako Asteko Klasikoa! Gozatu!