Egun osoko jaia larunbatean Orion Stand Up Paddle euskal zirkuituko froga aitzaki hartuta

Gipuzkoako surf federazioko presidente Maialen Saezek larunbatean Orion Stand Up Paddleko Gipuzkoako txapelketaren berri eman digu. Gipuzkoako txapelketa ez ezik, Euskal Herriko zirkuituko froga izango da. SUP federazioan sartu dute ikusita zenbat herritar dabiltzan. Horretaz gain, surf egokitua, bertsolariak, SUP aizkolari, skatea, zinea eta kontzertuak izango dira egun osoan zehar Orion.