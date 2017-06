La chorégraphe Pantxika Telleria et son assistant, le maintenant aguerri Jose Cazaubon ont posé des questionnements autour de la relation à autrui. L’autre, sa présence, sa saveur mais aussi et surtout notre imaginaire de l’autre.

Comment l’Autre nous apparaît encore plus vivace peut-être lors de son absence ? Autant de questionnements que soulève le travail et la recherche de réponse des chorégraphes. Pour ce faire ils sont partis de trois sources d’inspirations artistiques : littéraire, musicale et dansée.

En effet, l’écriture chorégraphique de “Bihotz2/2coeurs” a pour point de départ la musicalité de “La Jeune fille et la mort» de Frantz Schubert, Deuxième mouvement-Andante. Musicalité à laquelle Pantxika a imaginé donner une couleur électronique en travaillant avec l’artiste musical Manu Matthys.

Pour son pendant littéraire, cette oeuvre chorégraphique fait référence au roman éponyme de l’écrivain Ramon Saizarbitoria.

Enfin, la chorégraphe a souhaité interroger le genre du « pas de deux » en « un pas de deux » à la mode classique totalement revisité par le prisme du fantasme de l’autre, le tout avec un travail sur les états de qualités des corps.

La pièce s’en trouve résolument moderne. Une pièce dans laquelle Oihan Indart et Chloé Sindera se font les interprètes de la philosophie de la recherche menée autour de la conjugaison de ces trois sources d’inspirations. Les deux jeunes recrues de la compagnie y offrent une interprétation explosive, sincère, dynamique. On se retrouve dans un face-à- face poignant, tactile, où les interprètes livrent une sorte de « Je t’aime moi non plus » aussi physique que subtilement bestial et sensuel, à la fois puriste et « non dénudé » de sens, un sens de la réflexion d’ailleurs pris à bras-le corps par les jeunes interprètes.

Car porter une quasi nudité dans une forme de 30 minutes pour la rue, vouée à se jouer sur les places et les frontons casse clairement les codes habituels. Raison qui amène la pièce à s’adresser à un public à partir de 12 ans. La première de la pièce Bihotz2 aura lieu le vendredi 30 juin à 22h45 au festival EHZ et le dimanche 02 juillet à 17h30 aux fêtes de St Pée sur Nivelle.