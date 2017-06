Podemosen aberria

Estilo horretako esaldiek ezkerrari egiten dion kaltea ez da erraza neurtzen. Brotxa lodiko esaldiak dira. Egoera zehatz batzutan arrazoia ere badutenak. Baina esaldiak ezkutatu nahi duen errealitatea da ezkerrari kalte egiten diona. Akaso ez zaio jendeari inporta bere nazioak, bere estatuak, bere herriko politikoek osasun zerbitzu sendo bat antolatzea? Akaso ez ditu bere zergak horretarako ere bideratzen?

Duela urte batzuk neuk entzun nuen zahar-egoitza bateko batzar batean: no importa tanto en qué lengua atendamos a los ancianos sino la calidad del trato. Askotan gogoratzen naiz hitz horiekin, ikusten dudanean agure edo amona euskaldun peto peto bat, langile erdaldun batzuei ulertu ezinean. Okerrago oraindik, aurreko batean auxiliar batek aitona bati esan zionean: te digo que me hables en castellano, que no entiendo el euskera!

Iglesiasek ez du benetan sinesten (banderak ez duela inporta) bota duen esaldi horretan. Gainera, gero eta mezu patriotagoa eraikitzen ari da Podemos. Inork pentsatzen du Madrileko klinika publiko batean bandera espainolaren ordez beste bat jartzea onartuko lukeela Podemosek? Madrileko kasuan esango ez lukeena, ausartzen da Bartzelona edo Kataluniarentzat esaten.

Jokabide horrek, erakusten duena garbia da, Podemos alderdi espainola dela ezer baino lehen. Bere ikuspuntu politikoa hortik abiatzen dela.

Katalunia bere nortasun propioa politikoki definitzeko urrats ausartak ematen ari denean, Podemosek bere aberriari begiratzen dio Espainia horri eta erreparatzen dio baita ere, Katalunia errepublika askea izan nahi duen auzoko aberri desberdin horri eta zalantza handi batekin topatzen da. Tradizio teoriko ezkerrekoak ere ez die asko laguntzen arazoa ulertzen.

Azkenean banaketa naturala gertatuko zaie Podemostarrei: katalan herriaren eskubideak demokratikoak direla uste dutenak Kataluniaren alde lerratuko dira. Eta bere burua espainol betiko tradizio hegemonikoan jarraitzen dutenek espainol guztien eskubideak defendatu eta errepublika katalana independentearen aurka lerratuko dira.

Posdata: aurreko hori idatzita neukala, jakin dut Podemoseko Antikapitalistak Kataluniako mugimendu soberanistarekin bat egin dutela. Ba, hori, esandakoa. Ongi izan.