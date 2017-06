Emakumezkoan ahotsak nagusi aste honetako Reggae Fever saioan

Aste honetan emakumeak nagusitu dira Reggae Fever-en. Phyllis Dillonekin hasi dugu Asteko Klasiko eta ondoren Doreen Shaffer-ek The Steadytones taldearekin ateratako lan berria entzun dugu. Lan berriekin jarraituko dugu eta Iseo & Dodosound-en Roots in the Air lan luze berritik pare bat abesti entzun ditugu.