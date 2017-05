Tú no puedes comprar el sol

El pasado 17 de mayo se daba inicio al proceso de declaración de quiebra económica de Puerto Rico. Acuciado por unas deudas que no dejan que puedan ser cubiertas siquiera las necesidades básicas de su Estado, no encuentran una solución que les haga poder superar un declive económico que en los últimos diez años ha sido mucho más pronunciado.

Con un país endeudado, los jóvenes o personas con un mínimo de preparación están condenados a la emigrar, dejando tras de sí a personas mayores y personas con bajas cualificaciones, que hacen todavía más complicada la recuperación económica. Hablamos de un Estado, con una relación muy particular con Estados Unidos que por ejemplo, si bien dependiente de los mismos, no tienen derecho a voto en las elecciones presidenciales estadounidenses. Es decir, son aplicadas políticas y decisiones de las que sin embargo no son parte. Privados de sanidad pública, educación y con presiones para que hasta las universidades sean cerradas, abocan a una sociedad cuya única función será la servidumbre al gobierno central.

Se utilizan tácticas muy conocidas en nuestra casa: reformas y más reformas de leyes, de códigos penales… con la única función de criminalizar la protesta, la disidencia. Cualquier voz discordante será calificada de terrorismo y será puesta en marcha toda la maquinaria creada con tal excusa.

La reivindicación de la independencia es perseguida como si de tratarse de pedir algo utópico e inalcanzable y a menudo se vuelve al debate recurrente sobre diferentes formas de gobierno y autogobierno y relación con el poder central. Sin embargo, difícilmente Washington va a tratar con un mínimo de respeto al país puertorriqueño cuando no es capaz de tener una política respetuosa con su propia población. No hay más que leer la prensa para ver la tasa de violencia policial contra la población afro-americana, o la situación de la población nativa en las reservas indias, con tasas de paro que superan el 89% o cuya esperanza de vida no supera los 66 años (por poner una simple comparativa, en Irak la esperanza de vida se sitúa en torno a los 68).

Cuando oímos hablar a estados represores, a imperios actuales o que algún día lo fueron y no resignan a dejar de serlo, más o menos lejanos, hablar de respeto con la multinacionalidad, con las realidades plurinacionales etc… sabiendo la realidad de su forma de comportarse con todo aquello que no comulga con sus políticas y todas aquellas voces que osan cuestionar las políticas centrales, centralistas e impositoras… No podemos sino mostrar la mayor de las desconfianzas.

En estos días en los que el pueblo portorriqueño se enfrenta a un futuro poco esperanzador, no puedo sino recordar la letra de la canción Latinoamérica, del grupo de música portorriqueño Calle 13:

Tú no puedes comprar al sol.

Tú no puedes comprar la lluvia.

(Vamos dibujando el camino, vamos caminando)

No puedes comprar mi vida.

MI TIERRA NO SE VENDE.