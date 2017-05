¿IGUALDAD PLENA?... BAI ZERA!

No cabe duda que, desde que empezamos hace unos pocos años, la situación ha mejorado un poquito; el discurso de la igualdad esta cada vez más incorporado en los hombres nuevos, somos más conscientes de las desigualdades y nos esforzamos por ser más copartícipes, más corresponsables, más comprometidos con la igualdad… Cada vez somos más hombres realizando las tareas del hogar, las del cuidado de las criaturas (pequeñas y mayores), nos indignamos con la violencia machista sea del grado que sea, incluso intentamos cuidar, con mayor o menor fortuna, nuestro lenguaje, tanto verbal como corporal.

Sin embargo no deja de preocuparme el hecho de que lleguemos a la conclusión de que la igualdad esta llegando a nuestras casas, calles y plazas. Y a nuestras vidas. Se me encienden algunas luces rojas viendo la trayectoria de los grupos de hombres, porque a pesar de que todavía siguen naciendo nuevos de vez en cuando, no dejo de tener la sensación de que esto no es suficiente. Destacaba en mi anterior audio el valor de los grupos de hombres para realizar ese trabajo personal tan imprescindible. Pero hay dos cuestiones que me preocupan:

1- Que nos lleguemos a acomodar pensando que ya somos muy igualitarios y que, por tanto, ya no necesitamos ese espacio o lo necesitamos menos (yo creo que este es uno de los motivos por los que entran en crisis estos grupos o cuesta tanto iniciar nuevos).

2- La excesiva “profesionalización” de las nuevas masculinidades, en el sentido de que cada vez hay más sicólogos, terapeutas… que crean grupos de terapia masculina, y muchas veces se olvidan la esencia del grupo. Es mucho más importante para el grupo que lo dinamice un hombre que se ha trabajado a si mismo y que se sigue trabajando (sea o no terapeuta). Es más motivador para los hombres que se les hable desde la experiencia personal, en vez de hacerlo desde el “pulpito” profesional.

Pero hay una tercera cuestión para mi fundamental. Los grupos de hombres son muy potentes, pero a veces son muy endogámicos, y nos perdemos la experiencia de escuchar lo que nos tienen que decir las mujeres. Por eso, la creación de espacios mixtos donde hombres y mujeres seamos capaces de compartir lo que sentimos, lo que pensamos, lo que tenemos miedo a decir, se hace imprescindible. Porque muchas veces los hombres, que nos pensamos que ya somos igualitarios, necesitamos que ellas nos contrasten, nos pongan delante su espejo en vez de ver solo el nuestro. Porque ellas también tienen cosas que decirnos y confrontarnos. Y porque ellas también quieren saber de nuestros miedos, quieren escucharnos. Desde el respeto mutuo y la libertad. Sin juicios.

Esto es lo que este pasado fin de semana hemos experimentado un grupo de mujeres y hombres por la igualdad en el XII Encuentro Mixto que de la mano de AHIGE hemos podido disfrutar. Un espacio, este u otros como este, imprescindibles en el camino hacia la igualdad plena. Pero de esto prometo hablaros en el próximo audio blog.