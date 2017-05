La batalla final: Cambio o Régimen

Me produce cierta satisfacción. Y lo digo porque el hecho de que hayan tenido que echar mano de los instintos más básicos de su esencialismo navarrero barato para sacar a los suyos a la calle, significa que no tienen otros reclamos más importantes y que estén más justificados.

Todo el mundo sabe que la bandera navarra no está en peligro. La excusa para tomar las calles no ha estado nunca tan poco justificada. No han encontrado ni un caso de corrupción, ni una política antisocial, ni ningún escándalo por mal hacer político como para convocar esta manifestación, y por eso echan mano de la bandera. Es cutre, sí, muy cutre, pero es que así son ellos. La convocatoria fue cutre, sus vídeos son cutres, su manifiesto es cutre, hasta sus hastags son cutres… Y salen a la calle todos juntos: los regionalistas de UPN, los antiforales de Ciudadanos, los fascistas y sus mil siglas, los corruptos del PP, los despistados del PSN…

Quienes han mangoneado durante décadas, los que han gobernado para una minoría, quienes han vendido nuestra sanidad pública y la Educación al Opus, los que están salpicados por mil casos de corrupción, los familiares de quienes no pagan sus impuestos a la Hacienda navarra, se erigen ahora de nuevo como defensores de la identidad navarra. Es cutre, y es una vergüenza.

Pero no nos engañemos: puede que les funcione y que el 3J sean miles. Por eso digo que comienza la batalla final. Quedan dos años para unas nuevas elecciones forales y autonómicas, y nos jugamos mucho. Las fuerzas del Régimen comienzan a mover ficha, y seguramente no será esta la última muestra de fuerza que harán en la calle. ¿Y qué debemos hacer? ¿Cómo responder? Es evidente que el Cambio todavía está en sus comienzos. Revertir años y años de políticas de derechas no se puede hacer de un día para otro, pero hay que exigir que los pasos que se den sean firmes, cortos si se quiere, pero firmes y en la buena dirección. Y aunque yo pueda tener mis reservas con el Gobierno de Nafarroa o con los diferentes ayuntamientos del Cambio, está claro que no hay alternativa válida a día de hoy, y que es necesaria la suma de fuerzas diferentes para salvarguardar Nafarroa de la mafia regionalista.

Es por ello que ya no valen excusas ni posturas infantiles: o estás con el Cambio o estás con el Régimen. Consciente o inconscientemente. Es la hora de la responsabilidad, de actuar con estrategia y con inteligencia, de volver a tomar la calle, de participar en el movimiento popular, de construir, de defender lo logrado y apuntar hacia nuevas metas. Es la hora de apostar por seguir con la transformación social y política de Nafarroa.