Jornadas “Queer is the new punk!!” en Gasteiz

Organizadas por Orbain Kultur Elkartea, estos días se celebra en Gasteiz la semana transbollomarika en el Rock y el Punk. Unas jornadas que, en el marco de del Día Internacional Contra la LGTBIQfobia que se celebra hoy a nivel mundial, ponen el foco en los movimientos Homocore y QueerCore surgidos a mediados de los 80, que llegaron para poner patas arriba toda la LGTBfobia existente dentro del movimiento Punk con el que se identificaban, creando así su espacio de activismo y creación. Loading player...

Cartél de las jornadas organizadas por Orbain Kultur Elkartea.