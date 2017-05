Dans l'air du temps

Il sera question dans la chronique de ce jour de dépoussiérer les codes et fondements de la danse traditionnelle dans le grenier du spectacle de danse Hatsa. La création de ce dernier a été portée par l'IDB, Iparraldeko Dantzarien Biltzarra, la fédération des associations de danse basque d'Iparralde et son réseau Dantza Sarean.

Le président de l'association, Julien Corbineau a pris la direction artistique du projet afin de, je cite, « donner une finalité au programme Zabala auquel 12 jeunes danseurs âgés de 16 à 22 ans participaient. Tous issus de différents groupes, ils se sont formés à diverses techniques avec des volets de danse classique et contemporaine mais aussi souletines et du Gipuzkoa ».

Le spectacle a été construit sur la thématique de l'air, « une thématique assez large et riche pour porter un maximum d'éléments dans l'interprétation avec ses nombreuses de nuances. L'air pouvant être furtif, rapide, enveloppant, frais ou lourd » d'où son titre HATSA – souffle, respiration. Julien Corbineau démontre en ce sens une des composantes de la formation Zabala, à savoir que « les danseurs ont compris qu'ils pouvaient grâce à la technicité, jusqu'alors centrale dans l'appréciation la discipline, passer au stade de l'interprétation avec l'apport de nuances leur ouvrant de nombreuses perspectives artistiques ».

L'évocation d'un cycle et d'un renouveau dans le synopsis pourrait évoquer une métaphore de la pratique de la danse basque aux spectateurs avertis. Pour ceux qui ont vu la danse revivre depuis les années 80, il s'agit pourtant « d'un pur hasard ». Une coïncidence qui permet cependant de voir où Julien Corbineau situe la pratique en 2017 par rapport à ce cycle. En ses termes, il avoue être « plutôt optimiste et voir la danse dans une phase ascendante et dynamique ». Avec 50 groupes fédérés et des milliers de pratiquants pour la formation de base ouverte au plus grand nombre et des formations complémentaires proposées depuis 3 ans à ceux qui veulent en apprendre d'avantage, le président trouve « passionnant ce qu'il est en train de se passer ».

Au vu du teaser diffusé sur internet, l'esthétique elle aussi est dans l'air du temps, images sépias aux effluves de poussières de grenier, dentelles coton et lin épais poussent la chorégraphie à un modernisme paradoxal. La première avait eu lieu à Saint Palais au mois de décembre, suivi d'une représentation le 16 Avril sur la Scène du Théâtre de Bayonne. Les prochaines dates prévues sont à Garazi le 10 Juin et à Louhoussoa le 24