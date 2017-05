La Memoria. Memoria anarquista de la Revolución Rusa

A cien años de la Revolución de Octubre de 1917 y desde una perspectiva no constreñida a la historiografia oficial primero de los bolcheviques y despues del PCUS hemos de convenir que en torno a ella hay muchas simplificaciones que no dejan de deformar la realidad, evidenciando las grandes lagunas que dejan las historias oficiales desde muy distintos puntos de vista. Una de ellas es el reflejar como "único" o "exclusivo" el papel de los bolcheviques que no dejaron de ser una corriente más en la gestación de esa Revolución por más que fueran mayoritarios y su estrategia fuera la que triunfara.

Para hablar de ello y poner la vista sobre el papel de una de esas corrientes "excluidas" de la historiografia oficial de la Revolución soviética pero sin embargo presentes en ella -la corriente anarquista en sus diferentes tendencias- hemos hablado con Julián Vadillo, Catedrático de Historia, investigador en profundidad del movimiento anarquista y que recientemente ha publicado el libro "Por el pan, la tierra y la libertad: el anarquismo en la Revolución rusa".

Aqui, en "La Memoria".