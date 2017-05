2017 ala 1917?

- Sí, soy yo. Me puede atender en euskera?



- No sé euskera.



- Podría ponerme con alguien que me atendiera en euskera?



- No tenemos tanto personal. No podemos atender en todos los dialectos.



- Ha llamado dialecto al euskara?



- Claro. El idioma es el castellano. El euskera es un dialecto



- Así que el castellano es un idioma y el euskera un dialecto...



- Claro



-Muchas gracias, esan ta moztu nuen elkarrizketa.

Nire lehen mugimendua, instintiboa, egutegira begiratzea izan zen. Une batez iruditu zitzaidan 1917 jartzen zuela kalendarioak, baina ez, 2.017 jartzen zuen letra handiz.

Kolpetik ehun urte atzerako bidaia egin izanaren sentsazioa neukan. Egun osoa sinistu ezinik pasa ondoren, iluntze aldera arkitu nuen guztiaren esplikazioa Patxi Lópezek atzoko debatean adierazi zuena ezagutu nuenean: el debate de naciones sí o naciones no, interesa a los nacionalistas, pero no nos interesa a nosotros” Horrek argitzen zuen guztia.

Telefonotik hotsegin zidan pertsonak ongi erakutsi zidan espainol nazionalismoak azken urteetan egin duen bidea. Bere nazionalismo espainiarra, bere nazioa, bere kultura eta hizkuntza dira normalak eta kontuan hartzekoak. Besteonak albokoak eta baztergarriak dira. Dialekto mailakoak. Telefonokoari berdin euskara euskaldunok mintzatzen dugun hizkuntza izan edo kaka zaharra izan. Baina errua (ulertu nuen azkenean) ez zen berea, baizik eta alderdi sozialistaren (eta beste batzuren) pulpitotik erakusten ziotenena: Euskalerria bost axola behar zitzaiola. Bere nazioa - Espainia- zela inporta behar zitzaion gauza bakarra.

Herri bati zor zaion errespetua zabor ontzira bota zuen Patxi Lópezek esaldi horrekin.

Beste erremediorik ez nuen izan, sukaldeko kalendarioari urtea aldatu (1917 jarri nion) eta papera birziklatzeko ontzira bota nuen. Behingoz ia birziklatu eta eguneratzen diren egutegiak, telefonoko deiak, Patxi Lópezen funtsik gabeko esaldi guztiak eta Alderdi sozialista osoa.

Jai daukate bestela gure artean. Onartzen hasita daude alderdia desagertzeko arriskua ate joka daukatela. Ez zait harritzen. Ondo izan.