Sinfonia gordinek irentsi dute Burdinola heavy metal programa

Nazioarteko nobedadeen artean, Eskoziako Cnoc An Tursa taldearen "The Forty Five" diskoa izan dute protagonista. Era berean, Novembers Doom, Gyze, Karonte eta Harlott banden berriena eskaini dute. Herriko Burdina atalean, berriz, Legazpiko Elbereth taldearen "Karma" diskoa nabarmendu dute, Furyo eta Sparto banden musikarekin batera.