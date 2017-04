Euskal Herria Zadista Zuzenean

En effet, l'association du festival organise un nouvel échange avec les Zadistes, qui habitent les terres bretonnes de Notre-Dame-des-Landes. Pour rappel, le mot vient de l'acronyme ZAD à savoir Zone à Défendre. Deux d'entre ces zadistes évoquaient dans un article d'opinion paru dans Mediabask comment « la venue grandissante des Basques sur la zone avait suscité une certaine curiosité, notamment autour des questions identitaires et découvraient des pensées et des pratiques (...).

Les Zadistes ont ici trouvé des cultures populaires et revendicatives, un maillage militant et des expériences autogestionnaires de ce territoire qui ont approfondi leur envie d’échanger » fin de citation. En 2016, invités au quartier occupé d’Errekaleor à Gasteiz et à EHZ où ils participaient au montage et aux conférences du festival ils avaient déjà réalisé une première tournée de réunions publiques en Pays Basque sud. Dans la lancée, une trentaine de personnes du Pays Basque visitaient la ZAD, afin de mieux connaître ce territoire et prendre part à des chantiers collectifs.

Ce fut une rencontre fructueuse, propice à l’échange de modèles et de pratiques. Rencontre qui a semé l'envie d'organiser une tournée de rencontres et de solidarités du 25 avril au 6 mai 2017. Dès demain donc. La première semaine se passera principalement en Iparralde car le 25 à Baiona, le 27 à Hendaia, le 28 à Ainiza, le 29 à Atharratze en tout début de soirée.

Pour ceux qui voudrait s'y rendre dans les autres provinces, ou obtenir les lieux exacts des rendez-vous, il suffira de cliquer sur le site d'EHZ, rayon actualités : http://www.ehz-festibala.eu/fr/blog/2017/04/11/zad-bira

L’idée de construire l’ambaZADa, je cite « un lieu abritant les luttes internationales sur la ZAD a émergé de ces premières rencontres : pour dépasser les tendances grégaires et d'affrontements entre opprimé-e-s, pour faire converger informations et actions, langues et cultures, expériences et histoires, opinions et sensibilités. Un chantier collectif est prévu pour cet été, qui au-delà d’une telle création, veut insuffler un élan décisif vers une société débarrassée du vieux monde autoritaire et mortifère ». Pour tout savoir il suffira de tendre l'oreille et de se rendre aux rendez-vous prévus.