Mejor me callo...

No sabía muy bien de qué hablar en esta ocasión. Tras la repercusión de mi anterior Talaiatik, siento una presión inmensa. Quería que fuera algo impactante, y se me ocurría que podría hablar del desarme, titular el artículo con un Gora ETA y a reglón seguido explicarme bien para que ningún mentecato de la Audiencia Nacional pudiera meterme un puro... pero he pensado que, mejor, no. Mis pobres explicaciones no iban a convencer a quien solo ve enaltecimiento del terrorismo por todos lados.

