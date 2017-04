Madrileko taldeak entzungai, Reggae Fever irratsaioan

Aste honetako saioa udaberriko oporren aurretiko azkenekoa izan da. Bi asteko atsedena hartuko dugu denboraldiko azken txanpa indarrez hasteko. King Stitt izan da Asteko Klasikoarekin saioa ireki duena eta Thorpedians-en lan berriarekin jarraitu dugu. Gero Madrilera salto egin eta The Dixielites swing-ska talde berria entzun dugu. Madrilen gaudela aprobetxatuz, The Hypocondriacs, Mango Wood eta The Crepitans entzun ditugu. Amaitzeko Udaberriko Oporretarako bi plan.