Venezuela venció a la OEA pero…

Desde allí, su secretario general, Luis Almagro, bien definido por la canciller venezolana Delcy Rodríguez, como “peón del imperialismo”, trató por todos los medios de poner en marcha la “Carta Democrática” de ese organismo regional. Una iniciativa que se instituyó hace años para sancionar a las dictaduras y que muy pocas veces se aplicó, ya que generalmente la OEA ofició de dama alcahueta de esas algaradas militares.

Por supuesto que Almagro, bien adoctrinado por sus impulsores del gobierno norteamericano, consiguió varios apoyos de distintos países con gobiernos de derecha o con algunos que se le parecen, pero la Carta finalmente no salió y todo quedó en una declaración de intenciones, en algunos encendidos discursos condenatorios de la Revolución bolivariana y poco más. O sea, nueva victoria para el chavismo.

Sin embargo, no habían pasado 24 horas, cuando el lacayo Almagro salió otra vez a la superficie para decir: “vieron que no me equivoqué, es una dictadura”. Todo ello en función de una medida saludable y de toda legitimidad tomada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela, quien dejó fuera de circulación provisoriamente a la Asamblea Nacional dominada por la oposición. Las razones son transparentes: ese organismo parlamentario venía funcionando ilegalmente debido a que hay tres diputados que asumieron sin haber obtenido los votos necesarios para hacerlo. Son tres diputados indígenas que la oposición se sacó de la manga desde diciembre de 2015 y que desde esa fecha fueron denunciados como ilegales. La Asamblea ya había sido advertida de esto varias veces por el TSJ, pero nunca atendió razones, hasta que finalmente ahora, manu militari, ha sido puesta en línea.

Desde ya que el terrorismo mediático, la OEA, el gobierno de Trump y todo Dios han puesto el grito en el cielo, advirtiendo que “hay golpe en Venezuela”, pero el Gobierno y el pueblo venezolano están ya acostumbrados a todos estos fuegos de artificio, ellos sí, golpistas y fascistas.

Por ahora, Venezuela sigue en pie, y es obligación de todos los que en el mundo sienten que es un proceso necesario de sostener, hacerlo una vez más y prepararse para la próxima embestida.