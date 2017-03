Loreetatik Loraldira, Pete Seeger

Where Have All the Flowers Gone kantuarekin egin bezala Pete Seeger AEBetako folk kantari garrantzitsuenaren kantu hainbat euskarara ekarri, musika jarri eta emanaldi berezia eskainiko du Lou Topet musika talde zarauztarrak igandean Loraldian. Proiektuko bi arimak izan ditugu gurean: Oier Aranzabal eta Harkaitz Cano.