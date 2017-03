Le printemps est de retour: rendez-vous de Bi harriz Lau xori

Le printemps est de retour et les activités culturelles fleurissent à nouveau plus denses qu'au creux de l'hiver.

Ce weekend on change d'heure certes mais pas question de zapper pour autant les rendez-vous de Bi harriz Lau xori, le festival d’expressions basques et d’ailleurs durant lequel Biarritz Culture consacre des journées aux expressions basques donnant à voir les dernières créations de personnalités ou compagnies qui font l’actualité du Pays Basque. Autour de Lau Xori, via quatre piliers d'expressions artistiques que sont la musique, du théâtre, de la danse et le cirque, les artistes invités de cette édition parlent de mémoire : mémoire des corps, mémoire politique. Ils dessinent une carte imaginaire qui transcende les frontières, celles entre les disciplines, mais aussi celles des histoires intimes, ou encore des cultures.

C'est en ces termes que Francoren Bilobari Gutuna du Petit théâtre de Pain, Artedrama / Dejabu Panpin Laboretegia, s'est retrouvé au programme avec un synopsis qui interpelle et un jeu qui procure la chair de poule, on ne ressort pas indemne de la représentation. En toute connaissance de cause et parce qu'il y a des pièces qui changent notre regard sur le monde, se présenter au Colisée demain vendredi 24 mars à 20.30. Dans le même genre de pièce qui marque les esprits et secoue, c'est la pièce Hau da nire ametsen kolorea qui a dû secouer hier le jeune public avec sa scénographie sur les absences et les présences subliminales que la mort crée. Dimanche, c'est le Concert dansé de Joseba Irazoki et Idurre Azkue qui mettra en transe, en une explosion psychédélique qui rend compte du simple effet de vouloir danser pour danser. Car ces deux-là élaborent, en se répondant, en fusionnant, en s’écoutant, pour un concert dansé proche d’une transe chamanique.

Dans la catégorie musique enfin, c'est la scène partagée le traditionnel concert voyageur aux sonorités d’accents d’ailleurs de ce soir à l'Atabal qui retiendra l'attention. En première partie Muskulo le groupe de Oarsoaldea qui vient de remporter le tremplin d’euskal irratiak pour chauffer la salle. Une salle qui accueillera Eric Truffaz Quartet qui voyage des musiques électroniques jusqu’aux musiques orientales, bifurquant vers la pop instrumentale pour revenir ensuite vers un cool jazz célébrant les plus grands. Plus d'informations, billetterie s'il n'est pas trop tard sur le site de Biarritz culture.