Paternidades corresponsables

Se dice que estamos en una sociedad muy igualitaria en la que los hombres participamos de las tareas de cuidados de nuestras criaturas de manera responsable y compartida. ¿Pero esto es así de verdad? ¿Asumimos nuestra paternidad, realmente, de manera corresponsable con nuestras parejas? Vamos a hacer un repaso.

Por un lado, ciertamente la situación de muchos convenios laborales, donde las medidas de conciliación brillan por su ausencia, no ayudan a que los hombres podamos asumir las tareas de cuidados, tanto de los hijos e hijas como las domésticas. Pero por otro, si miramos en aquellas empresas donde tales medidas son más o menos amplias y los varones tienen facilidades para disfrutarlas, veremos que el porcentaje de hombres que se acogen a ellas sigue siendo muchísimo menor que el de las mujeres. Porque las medidas de conciliación para ejercer una paternidad realmente corresponsable incluyen, no solamente el permiso de paternidad, sino también las reducciones de jornada, lactancias acumuladas (no tienen por qué ser para amamantar) o incluso excedencias voluntarias por cuidado de hijas e hijos.

Porque la paternidad corresponsable no se limita a estar presente en algunos momentos “por si necesitan mi ayuda”. Nos exige a los padres implicarnos en sus cuidados cuando están enfermos, cuando se desvelan por la noche, en su educación compartir las tareas del hogar… Ser padre en estos tiempos involucra el compromiso emocional, el acompañamiento, la comunicación asertiva, la intención de compartir, entre otras cosas. Ser padre hoy en día, significa incluir en la propia vida, la vida del hijo, concebir esta acción como un trabajo constante y permanente de protección y cuidado.

La generación de padres que hemos incluido esta nueva forma de paternidad en la vida familiar, vivimos con responsabilidad, compromiso, solidaridad, amor, interés y lealtad, valores que al practicarlos como personas, pareja y familia, los presentamos como ejemplo para nuestros hijos varones, al tiempo que nos complementan en nuestro crecimiento como personas.

Sin embargo, el tránsito de un modelo de paternidad tradicional a otro más igualitario no es fácil. A muchos de los padres actuales que se definen como “nuevos” aún les falta un largo camino que recorrer. Como dice Luis Bonino, “la mayoría de los nuevos padres son en realidad participativos-ayudantes y no tanto igualitarios. Usan tres veces menos tiempo que sus parejas en ocuparse de las criaturas, suelen aumentar el tiempo más que la calidad de la compañía, no se sienten obligados al trabajo de crianza y no sienten que abandonan a sus hijos e hijas cuando salen a trabajar, reproche que a veces continúan haciendo cuando es su pareja la que lo hace”.

Aún así, vivámoslo con esperanza. Estamos construyendo un nuevo modelo de hombre y de padre. Un hombre que llora, expresa sentimientos y manifiesta necesidades. Un padre que acompaña, cuida, ama y expresa ternura y comprensión a sus hijos y participa plenamente en su crianza. Caminemos hacia él.