Todo les molesta, todo les resulta insultante, todo les parece una grandísima falta de respeto, todo se lo toman personalmente. Si la cosa quedara en eso, bastaría con que fueran a terapia. El problema es que responden con todas las armas que el Estado ha puesto a su disposición y que los responsables políticos locales legitiman y autorizan. Malas maneras, amenazas continuas, multas por doquier, falsas acusaciones. ¿Que no existían excusas para justificar la Ley Mordaza? Vamos a crearlas ahora.

El complejo comportamiento policial es tan viejo como la pana: al parecer, siempre vuelve, nos guste o no. O como la lucha por los derechos humanos. Acabamos de dejar atrás el 3 y el 8 de marzo, antiquísimas reivindicaciones todavía vigentes que, aparentemente, muchos no oyen, no ven, no responden. ¿No saben / no contestan? Tampoco son nuevas las flagrantes y repetidas vulneraciones de derechos: este mes han juzgado con caducos discursos a tres tafallicas en la Audiencia Nacional Española, por un brindis (sí, como lo oyes, todavía con esas).

Puede que nuestro diagnóstico fuese erróneo y que no sean sensiblones, sino unos engreídos muy bien entrenados. Les ponen a mano herramientas legales de control y represión, ¿qué más quieren? Sea cual sea su fundamento político, sea cual sea su respaldo social e institucional. Pero no son los únicos con herramientas, como demuestra la reciente iniciativa de los medios de comunicación AHOTSA, ARGIA, Ekinklik, Hala Bideo y Topatu, mediante la cual pretenden subrayar la importancia de grabar todo exceso policial. Porque, además, grabar no infringe ninguna ley. También estos días, Eleak/Libre ha presentado un protocolo para hacer frente a la Ley Mordaza y a la indefensión que provoca, y en apoyo a las personas afectadas.

Visto el movimiento solidario que les va a caer encima, recomendaríamos más horas de terapia, si también eso no saldría de nuestro bolsillo, claro.