¿Favorecerá la crisis de la derecha francesa por el “caso Fillón”, a la ultradecha de Le Pen?

Françóis Fillon se niega a rendirse y ayer protagonizó un baño de masas en Paris ante miles de seguidores para denunciar a los que desde dentro del partido quieren sacarlo cuanto antes de la campaña para evitar males mayores. Esta mañana, el ex primer ministro francés y derrotado en las primarias de la derecha Alain Juppé ha confirmado que "no será candidato a la Presidencia" del país en sustitución de François Fillon, ya que no se ve con capacidad de unir a su familia política.