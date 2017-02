23:00etan: Dandy Livingstonetik Neville Staplera, Reggae Fever irratsaioan

Saio berri batekin datorkigu berriro ere Reggae Fever irratsaioa. Gaurko honetan Dandy Livingstone izango da Asteko Klasikoa eta berak bidea irekiko digu The Specials taldeko abeslaria zen Neville Staple-n lan berria entzuteko "The Return of Judge Roughneck". Inauteriak direla aprobetxatuz Kortatu eta asteburuko agenda ere izango dugu. Aipatzekoa The Upsttemians taldearen lan berriaren aurkezpen eta agur kontzertua.