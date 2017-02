Biharkoa hasi da egun

Si vous n'en étiez pas, restez et vous découvrirez qui se cache derrière ce folk-rock-blues de guitare et de piano vêtu, chemise country à l'appui. Trois des membres du groupe se sont rencontrés au sein du groupe Xutik. Ortzi Hegoas est à la batterie, Amaiur Coscarats donne de la basse et Maitena Beheran est la voix féminine de ce groupe qui a terminé 2ème au tremplin de Gure Irratia. Guitare, piano et hammond sont respectivement assurés par Patxi Maulet de Begiz Begi et Guy Barquissau des Jaguars.

Muda puise ses textes dans l'inspiration d'auteurs multiples comme Aitor Sarasola, Antton Lannes, Aritz Bidegain, Ione Josie ou Antoine Tramini. Que les textes soient demandés par la formation musicale ou proposés par les auteurs, les thèmes abordés, qu'ils soient politiques ou du domaine des sentiments, restent dans l'intime et le ressenti.

Sans prise de tête, Muda suit son cours avec des premiers concerts en 2015, un enregistrement et un tremplin en 2016, et une nouvelle dynamique autour du CD pour 2017. C'est qu'à Muda, on reste dans une optique où on prend le temps de bien faire les choses et surtout de les faire avec plaisir. On l'aura compris chacun a une foule de projet personnels et artistiques à mener de front mais preuve en est de la bonne entente de ses membres par ses créations et un projet qui avance lentement mais sûrement.

Le CD, produit par le label S.K.R. (Sex Katxi et Rock&Roll) a été enregistré aux studios de Iñaki Ospital à Itxassou. A noter la session de rattrapage pour ceux qui découvre à peine Muda, le groupe sera en concert le weekend prochain, le 24 février très précisément à Baigorri et en attendant je vous laisse le plaisir de découvrir un extrait.