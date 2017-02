Así que me pareció un bueno motivo para mirar y buscar la situación en cifras en nuestro entorno más cercano. Por mi experiencia podía saber que en la universidad el estudiantado tiene mayoritariamente cara de mujer. Así lo corroboran los datos, la mayoría de personas que cursan un grado universitario, en todas las especialidades, son mujeres. También la mayoría de personas que finalizan sus estudios superiores son mujeres. Pero ahí comienzan a invertirse los números. Hablando de profesorado, el 40% son mujeres mientras que el 60% son hombres. Pero si seguimos ascendiendo en la pirámide, los datos empiezan ya a ser resultar datos realmente llamativos: existen cuatro catedráticos por cada catedrática (no perdamos de vista el primer dato: hay más universitarias que universitarios).

En cuanto a rectoras, los datos en cuanto a mujeres en este órgano de dirección pueden considerarse simbólicos, según se desprende de los datos disponibles en el Ministerio de Educación del Estado español y en la página web de la CRUE, que es quien suele publicar este tipo de datos y porcentajes. La CRUE la forman 76 universidades (50 públicas y 26 privadas) de todo el Estado español, entre las que se incluyen tanto la UPV como la UPNA, así como la Universidad de Deusto y la Universidad de Arrasate. Según explican en su página web, se trata de una asociación creada en 1994 y funciona como principal interlocutor entre las universidades y el gobierno central.

Me han resultado muy interesantes los estudios publicados y a los que recomiendo echar un vistazo para ver la radiografía de nuestros futuros y futuras científicas y cabezas pensantes. Estudios realizados por esta asociación, que fiel a lo que ocurre en la mayoría de los estamentos de poder cuenta con un presidente (hombre), tres vicepresidentes (hombres) y de cuatro vocales una sola mujer. La secretaria sí, ella es mujer.

También cuenta la CRUE con 10 comisiones sectoriales, cada una de ellas con un presidente, todas ellas con presidente en masculino, hombre. No trato de criticar especialmente este organismo. O no más a este respecto a otros. No deja de ser un fiel reflejo de lo que ocurre y seguirá ocurriendo mientras no se cambien muchas cuestiones de raíz. Las alumnas deberán creer que esos espacios de poder les pertenecen y tratar de acceder a ellos es una intención realista. Y las mujeres deben saber que pertenecer a ellos va a ser posible. Queremos no solo trabajar (que eso lo sabemos hacer bien) sino también pertenecer a ese ámbito donde se deciden las cosas y que hasta ahora, a los datos me remito, hemos permanecido más que discriminadas. Por una conciliación laboral y familiar que es una quimera, por cómo entendemos las relaciones de pareja, las responsabilidades de familia, nuestro rol de eternas cuidadoras… y tantas otras cosas que sin duda, no nos da tiempo de abarcar hoy.