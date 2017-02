El ELN a la mesa mientras las FARC siguen cumpliendo

Como bien expresara en la ceremonia realizada en Quito, Ecuador, el comandante del ELN. Pablo Beltrán: “Nos alienta la esperanza del pueblo de poner fin al conflicto”. Junto a él en la mesa se encontraban varios de sus compañeros y compañeras de la guerrilla, entre ellas Consuelo Tapias, quien se encargará de vigilar que el tema de género atraviese transversalmente todas las negociaciones. La agenda general de discusión, definida desde marzo del año pasado en un encuentro en Caracas, Venezuela, consta de seis puntos: Participación de la sociedad en la construcción de paz, Democracia para la paz, Transformaciones para la paz, Víctimas, Fin del Conflicto e Implementación.

El ELN insistirá en su propuesta de “llenar de pueblo las negociaciones” , convocando a las organizaciones populares a que acerquen sus reivindicaciones. Saben concretamente sus dirigentes en las conversaciones en Quito (junta a Beltrán y Tapias, están Aureliano Carbonel, Gustavo Martínez y Bernardo Téllez) que no es nada fácil la pulseada con un gobierno que se ha caracterizado por poner todo tipo de palos en la rueda en las discusiones con las FARC en La Habana, y mucho menos si el alto el fuego bilateral no se concreta, ya que tanto el ejército colombiano como el paramilitarismo tratará de producir bajas a los guerrilleros. Sin embargo, la decisión política de generar condiciones para la paz encuentra a la guerrillerada de los elenos con la suficiente madurez como para no caer en provocaciones. Por otro lado, la insurgencia de las FARC sigue avanzando hacia el desarme y el pase a la vida civil. Están demostrando que frente a un gobierno que no cumple con los mínimos acuerdos ellos sí están dispuestos a llevarlos a cabo. A pesar de que, por ejemplo, el tránsito hacia las llamadas “zonas veredales de transición” donde los combatientes habrán de alojarse, se ha convertido en un calvario. Los sitios destinados por el Gobierno se parecen a un páramo donde no hay ni siquiera las mínimas condiciones para vivir. No obstante ello, los insurgentes, con paciencia y voluntad inquebrantable denunciaron la situación pero a la vez, como lo hicieron durante gran parte de su vida, resolvieron las contingencias planteadas. Desmalezaron los pastizales, limpiaron la zona, montaron sus tiendas de campaña y convirtieron lo que se les había negado en un espacio de vida comunitaria.

Al decir de una guerrillera: “la paz cuesta pero estamos decididas a alcanzarla junto a nuestro pueblo”.