Première mise en scène de Maika Etxekopar

Mais je compte bien vous parler de Ihauteri mais au travers de la première mise en scène de la souletine Maika Etxekopar « Atte hil aurretik » pour le compte de la toute nouvelle compagnie Beheko Larraine basée à Lekumberri en Navarre. Même si elle s'était essayé en dilettante à la mise en scène, Maika était plutôt du genre à fouler les planches. Si elle s'est retrouvée à diriger la première pièce de la compagnie, c'est parce qu'elle a voulu aidé son amie Miren Tirapu sur son projet. Une initiative et un travail scénique qui a nourri et modelé le texte initial de Miren Tirapu, autour du lien qui l'unissait à sa grand-mère sans être une autobiographie pour autant. « Atte hil aurretik » se trouve donc être une nouvelle pièce dans le répertoire du théâtre en euskara qui fédère un public de plus en plus fidèle avec un texte écrit en euskalki de Leitza pour des sonorités exotiques qui accompagnent les oreilles de spectateurs titillées aussi par le travail de Pierre Vissler sur les sonorités carnavalesques « à un degré quasi hystérique » comme le rapporte Maika en réfèrant aux Ihauteriak nafartar.

Car si l'action de la pièce se passe dans la boucherie familiale reprise par la jeune Ane en période de Carnaval, alors l'étymologie latine de ce denier « carnis levare » soit « enlever, ôter la viande, la chair » prend tout son sens. La protagoniste lève des secrets et non-dits de sa chère amatxi Maxux juste avant le carême, période de jeûne d'aliments carnés. Sous la supervision de Maika, Miren Tirapu « incarne » Ane mais encore d'autres personnages pour une performance de l'interprétation plus complexe.

La pièce est déjà programmée le 18 février à Isturitz et le 26 à Baigorri ainsi qu'à Mauléon pour le festival Mai en scène. Les deux jeunes femmes espèrent néanmoins convaincre les programmateurs de proposer d'autres dates en Iparralde à cette pièce lauréate du 3ème prix du programme ZUbi qui soutient la jeune création théâtrale en euskara. Donc on n'hésite pas à inclure la programmation de la pièce lors des weekend de Ihauteri : leur « boucherie minimaliste et autonome » est itinérante à l'envi de gaztetxe en festivals à des scènes plus conventionnelles. Ihaute Ihaute !