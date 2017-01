23:00tan Reggae Fever: Mango Wood, Hepcat eta 1. Dabadub FEST

Gaur gaueko saioa Justin Hinds and The Dominoes taldeak irekiko du. Haiek Madrileko Mango Wood talde berria entzuteko aukera emango digute. Hepcat ere gurean izango dira "Right on Time" diskaren 20. urteurrena eskusa bezala hartuta. Amaitzeko Dabadub jaiari buruz hitz egingo dugu.