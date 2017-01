Lenguaje inclusivo... Pensamiento inclusivo

En los últimos años estamos asistiendo a un intenso debate sobre el uso del lenguaje no-sexista, o inclusivo, como más me gusta definirlo a mí, por aquello de que el objetivo que se pretende es no invisibilizar a la mitad de la población en algo tan cotidiano e importante como el lenguaje diario. Llevamos ya unos años leyendo, oyendo grandes artículos, reportajes, debates sobre qué es lenguaje inclusivo, como se debe tratar al género al escribir o al hablar. No hacemos nada más que discutir si la arroba, el los y el las, desdoblar en dos los sustantivos uno por cada género (los niños y las niñas, las vascas y los vascos…) en una constante diatriba de defensores y detractores que poco o nada aportan al final.

Todo lo que intentemos para incluir a los dos géneros diferenciándolos, separándolos, estará muy bien como intento, son pasos adelante necesarios, pero nunca será suficiente. Siempre nos quedará un texto muy recargado, o que no representa lo que realmente queremos decir. Será un lenguaje no-sexista pero aún le faltará bastante para ser inclusivo. Y resulta que la respuesta está en nosotros mismos, en nuestro interior. La clave del lenguaje inclusivo está en el uso que hacemos del genérico, no solo en tal o cual palabra (que también), sino en todos y cada uno de nuestros actos y pensamientos. Mientras el único genérico admitido como normal sea el masculino, todo lo demás no serán nada más que meros parches. Yo os propongo, especialmente a los hombres que me escucháis, que hagamos el ejercicio de utilizar el femenino como genérico. Cuesta, suena raro, pensaremos que hacemos el ridículo, que perdemos nuestra identidad como hombres, pero no os imagináis el ejercicio mental tan potente que supone para la transformación de nuestros roles patriarcales y machistas.

Como bien dice Marina Subirats “precisamente porque el lenguaje es la representación mental que tenemos del mundo, es relevante nombrar explícitamente a las mujeres al hablar ya que, si no las nombramos, normalmente olvidamos su existencia y la diferencia que supone ser mujer o ser hombre en muchos aspectos”.

Con el uso del femenino como genérico no solo transformamos el lenguaje en inclusivo de verdad, sino que también convertimos en inclusivo nuestro propio pensamiento. Y si conseguimos esto, transformamos la misma sociedad. No tengamos miedo ni vergüenza. No perdemos masculinidad, la mejoramos porque la transformamos en otro modelo mucho más equitativo e igualitario. No pensemos en clave hombre/mujer, sino en personas, y las personas es un término femenino. El uso del femenino como genérico potencia nuestra sensibilidad, nos convierte en hombres cuidadores, y transforma nuestra masculinidad en menos agresiva y prepotente. Una vez que consigamos esto, podremos utilizar ambos genéricos sin miedo, porque habremos conseguido cambiar nuestro pensamiento haciéndolo inclusivo y no los sentiremos como algo excluyente. Vale la pena intentarlo. Lenguaje inclusivo… Pensamiento inclusivo… Sociedad inclusiva.