“Los abusos sexuales en la Iglesia son vox populi, pero existe impunidad total”

Entre tanto, as denuncias contra el ex vicario general de Gipuzkoa, Juan Kruz Mendizabal, por abusos sexuales a menores se acumulan. Ayer por la tarde, el obispo de Donostia, Jose Ignacio Munilla, convocaba una rueda de prensa de urgencia para dar a conocer la existencia de otra denuncia. Así las cosas, son ya cuatro los casos de pederastia que están sobre la mesa. Los dos primeros, por los cuales la Iglesia ya ha condenado a Mendizabal, ocurrieron en 2001 y 2005; el tercero fue mencionado por estas dos primeras víctimas, aunque todavía no habría sido confirmado según Munilla, y el cuarto caso es el denunciado ayer por una persona que manifestó su deseo de demandar a Mendizabal tanto por la vía eclesial como por la civil.