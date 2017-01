23:00etan: Revolutionary Grooves saioan urte berriari hasiera emateko, Uk Garage klasikoaren doinuak

Revolutionary Grooves saioan urte berriari hasiera emateko, Uk Garage klasikoaren doinuak eskeiniko ditu, entzuleek eskaturiko artista eta talde hauekin: MJ Cole, Smokin Beats, Lynn Eden, Double99, George Morel, Astro Trax Team, Shola Phillips, Bump Flex, Kele Le Roc, Jhelisa, Danni J Lewis, Indo, Sounds Of One, New Horizons, Hard Drive, Y Tribe, Sandy B, Sneaker Pimps…